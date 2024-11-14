«Это символично!» Парвель Пруунсильд требует от Юргена Лиги в суде один евро

В то время как интересы Пруунсильда в суде представляют два адвоката, Лиги решил защищать себя самостоятельно. «Честь и достоинство - это мои собственные качества, за них никто не может отвечать», – сказал министр финансов в новостях телеканала Kanal 2 в передаче Reporter.

Министр финансов Юрген Лиги приехал в Харьюский уездный суд задолго до начала заседания и занял место на четвертом этаже. Он утверждает, что оказался в суде из-за враждебных действий, предпринятых бизнесменом Пруунсильдом.

«Пять лет назад мне звонил журналист, который представил свою версию конфликта интересов Пруунсильда в политике, которую я подтвердил. Но после этого вокруг этой темы появилось множество интерпретаций, и слова журналиста стали приписывать мне. Пруунсильд хочет, чтобы я признал, что все, что люди думают, опровергнуто», – рассказал Лиги в передаче Reporter на канале Kanal 2.

В суде оспариваются три утверждения. Во-первых, является ли Парвель Пруунсильд политиком, как утверждает Юрген Лиги. Во-вторых, была ли ему выгодна реформа второй пенсионной ступени, как утверждал Лиги в своей публикации на Facebook. И, наконец, принадлежит ли Лиги утверждение о том, что Пруунсильд финансировал партию Isamaa в обмен на реформу второй пенсионной ступени, и кладет ли это тень на репутацию крупнейшего акционера Bigbank.

«Его сильно беспокоит постоянное связывание его экономических интересов с реформой второй ступени», – заявил в Reporter представитель Пруунсильда Пауль Керес. «Таких связей, в которых его обвиняют, на самом деле не существует. В итоге ему не оставалось ничего другого, кроме как обратиться в суд», - сказал адвокат.

В начале заседания судья попытался примирить стороны, но после некоторых споров стало ясно, что компромисса не будет. Было решено продолжить дело в письменной форме.

Если суд решит, что Лиги действительно нанес ущерб репутации Пруунсильда, министру финансов придется выплатить бизнесмену один евро. «Это символично», – прокомментировал адвокат Пруунсильда Пауль Керес.