Все было не так: Кейт Уинслет впервые рассказала о съемках финальной сцены «Титаника»

«Люди продолжают называть это дверью, но на самом деле это даже не была дверь, - уточнила Уинслет. - Это был кусок перил, как лестница или что-то такое, что откололось».

Это открытие может изменить то, как фанаты смотрели на сцену годами. Когда актрису спросили о том, есть ли «место на двери» для героя Леонардо Ди Каприо, Джека, Уинслет рассмеялась, сказав, что она предвидела этот вопрос.

«Кто знает, мог он выжить или нет. Честно говоря, у меня нет никаких идей, которые бы кто-то еще не пытался выяснить», - сказала Уинслет.

Во время выступления в подкасте Happy Sad Confused в 2022 году она наконец высказала свое мнение относительно давних дебатов вокруг известной концовки «Титаника». Фанаты десятилетиями спорили о том, могла ли ее героиня Роуз поделиться плавающими обломками с Джеком, которого играет Леонардо Ди Каприо, чтобы спасти его от ледяной воды. Кейт, однако, дала собственный окончательный ответ.

«Да, он мог бы поместиться, но не удержался бы на плаву. Так что - нет», - пояснила она.

В ходе дебатов поклонники дошли до того, что анализировали интерьеры вымышленного корабля и сравнивали их с обломками, при этом многие настаивали, что это была не дверь.