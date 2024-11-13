«Как быстро растут»: Максим Галкин показал архивное фото с детьми
«Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут», - написал он под фото в Instagram. Снимок был сделан несколько лет назад, на нем Лиза в белом платье, а Гарри в смокинге. Недавно двойняшкам исполнилось 11 лет.
Пользователи оставили много комментариев, восхищаясь звездными детьми: «Какие уже они взрослые по сравнению с этой фотографией», «Как мило, красавцы - принцесса и принц», «Да, чужие дети растут быстро».
Лизу и Гарри выносила и родила суррогатная мать