«Как быстро растут»: Максим Галкин показал архивное фото с детьми

«Попалась из воспоминаний смартфона чудная фотография. Как дети быстро растут», - написал он под фото в Instagram. Снимок был сделан несколько лет назад, на нем Лиза в белом платье, а Гарри в смокинге. Недавно двойняшкам исполнилось 11 лет.