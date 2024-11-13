Андрус Мульд, известный под псевдонимом Hunt, откровенно делится в социальных сетях мыслями на тему суицида. «Одним из самых мощных инструментов для борьбы с этим является рот. Если ты чувствуешь, что что-то внутри тебя не в порядке, и какой-то голос в твоей голове склоняется к суицидальной волне, сразу поговори с матерью, сестрой или близким человеком», - говорит он.
ЖИВИ, ТЫ НАМ НУЖЕН! ⟩ Эстонский певец высказался по поводу самоубийств: не думайте только о себе, вашим близким потом будет труднее
Певец Андрус Мульд признается в посте в Facebook, что сам боролся с суицидальными мыслями и знает, что всегда есть выход.
«Когда я сегодня прочитал, что государство планирует сократить финансирование программ по предотвращению суицидов на 500 000 евро, собираемся ли мы поднять цену на веревку, чтобы количество суицидов уменьшилось? Почему я говорю об этом сейчас? Потому что я знаю, насколько это ужасная тема, и сам с этим боролся и продолжаю до сих пор. Я знаю, что есть помощь и можно с этим справиться. Одним из самых мощных инструментов для борьбы с этим является рот. Если ты чувствуешь, что что-то внутри тебя не в порядке, и какой-то голос в твоей голове склоняется к самоубийству, сразу поговори с матерью, сестрой или близким человеком», - пишет он.
«Я знаю, что суицидальные мысли не возникают внезапно, как будто что-то произошло плохо, и я решил закончить свою жизнь. Нет, эта мысль уже живет в тебе, она растет, как снежный ком, и медленно становится больше, и прячется. Эстония занимает шестое место по количеству самоубийств в Европе - это катастрофическая цифра. Почему так и откуда это идет?» - спрашивает музыкант.
«Человек, склонный к суициду или раздумывающий об этом, обычно время от времени подает знаки, будь то в разговоре или через действия», - отметил Андрус.
«Я не боюсь говорить об этом и делаю это уже около 10 лет. Мне не стыдно говорить об этом, потому что я знаю, что помощь есть», - убеждает певец.
«Наступит день, когда всем нам придется уйти, но взгляни, что может предложить тебе жизнь. Если у тебя в голове такие мысли или этот текст попал к тебе, я искренне надеюсь, что ты найдешь здесь лучик надежды. Живым ты нужен больше, а когда умрешь станешь лишь воспоминанием. Со временем количество свечей на твоей могиле будет уменьшаться, жизнь пойдет дальше, и тебя забудут. Живи! Не думай только о себе. Твоим близким после будет еще тяжелее. Спасибо, что прочитал, и не забывай, что ты нужен», - завершает свой пост Мульд.
Поговорим о реальной жизни
«Я не хочу быть таким артистом, который только и делает, что рекламирует в своем Facebook красивые вещи. Что жизнь прекрасна, и я все время на сцене с поднятыми пальцами. Проблема в том, что люди сегодня создают только красивую картинку в соцсетях. И все, кто чувствует себя ужасно, думают, что только у них дела идут плохо», - говорит Мульд порталу Elu24.
«Я хочу показать себя таким, какой я есть. Обычный человек, как и все люди», - заявляет музыкант. «О вещах следует говорить так, как они есть на самом деле. Не только улыбаться, делать красивое лицо и создавать красивую картинку».
Мульд советует позитивно относиться к жизни. «Всегда есть выход, чтобы темные мысли и проблемы ушли, и у тебя снова появился интерес к жизни», - говорит он и призывает обращаться к специалистам за помощью.