ЖИВИ, ТЫ НАМ НУЖЕН! Эстонский певец высказался по поводу самоубийств: не думайте только о себе, вашим близким потом будет труднее

«Я не боюсь говорить об этом и делаю это уже около 10 лет. Мне не стыдно говорить об этом, потому что я знаю, что помощь есть», - убеждает певец.

«Наступит день, когда всем нам придется уйти, но взгляни, что может предложить тебе жизнь. Если у тебя в голове такие мысли или этот текст попал к тебе, я искренне надеюсь, что ты найдешь здесь лучик надежды. Живым ты нужен больше, а когда умрешь станешь лишь воспоминанием. Со временем количество свечей на твоей могиле будет уменьшаться, жизнь пойдет дальше, и тебя забудут. Живи! Не думай только о себе. Твоим близким после будет еще тяжелее. Спасибо, что прочитал, и не забывай, что ты нужен», - завершает свой пост Мульд.

Поговорим о реальной жизни

«Я не хочу быть таким артистом, который только и делает, что рекламирует в своем Facebook красивые вещи. Что жизнь прекрасна, и я все время на сцене с поднятыми пальцами. Проблема в том, что люди сегодня создают только красивую картинку в соцсетях. И все, кто чувствует себя ужасно, думают, что только у них дела идут плохо», - говорит Мульд порталу Elu24.

«Я хочу показать себя таким, какой я есть. Обычный человек, как и все люди», - заявляет музыкант. «О вещах следует говорить так, как они есть на самом деле. Не только улыбаться, делать красивое лицо и создавать красивую картинку».

Мульд советует позитивно относиться к жизни. «Всегда есть выход, чтобы темные мысли и проблемы ушли, и у тебя снова появился интерес к жизни», - говорит он и призывает обращаться к специалистам за помощью.