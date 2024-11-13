Кто устоит перед зажигательным вечером, где блеск и стиль идут рука об руку? Столичный бутик Glanz&Glamuur привлек самых стильных и ярких дам города. На вечеринке можно было увидеть, какие тенденции господствуют в зимней моде - как в одежде, так и в украшениях. Смотрите, кто пришел!
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Самые яркие дамы Таллинна собрались на безумную модную вечеринку
Позволь своему внутреннему змею скользить. Следующий год принесет магию года деревянной Змеи. Это сверкающее и умное существо добавит моде свой очаровательный блеск. В моде - блестки, блестки и еще раз блестки! Представь себе блестящий жакет, который сочетается с уютным свитером и джинсами. Или почему бы не надеть легкое платье с блестками с шерстяным пиджаком? Будь как змея - сверкающая и подвижная, элегантная и практичная.