ГАЛЕРЕЯ Самые яркие дамы Таллинна собрались на безумную модную вечеринку

Позволь своему внутреннему змею скользить. Следующий год принесет магию года деревянной Змеи. Это сверкающее и умное существо добавит моде свой очаровательный блеск. В моде - блестки, блестки и еще раз блестки! Представь себе блестящий жакет, который сочетается с уютным свитером и джинсами. Или почему бы не надеть легкое платье с блестками с шерстяным пиджаком? Будь как змея - сверкающая и подвижная, элегантная и практичная.