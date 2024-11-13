Нарушит еще одну традицию: Мелания Трамп не переедет в Белый дом

Журналисты со ссылкой на многочисленные источники, сообщили, что обсуждения о том, как и где Мелания Трамп будет проводить время, продолжаются.

Это будет еще одно нарушение традиций со стороны будущей первой леди.

Одним из ее первых официальных решений уже стал пропуск традиционной и символической встречи с уходящей первой леди Джилл Байден в Белом доме, поскольку президент Джо Байден принимает избранного президента в Овальном кабинете 13 ноября.

После того, как Джилл Байден отправила приглашение на традиционное чаепитие, состоялось обсуждение присутствия новой первой леди, и члены команды Дональда Трампа ясно дали понять, что для нее важно поехать. Источники ссылались на предыдущий конфликт расписаний Мелании Трамп, связанный с ее книгой, но окончательное решение еще не было принято.

Однако этот эпизод свидетельствует о том, что Мелания Трамп, которая первые четыре года своего пребывания в Белом доме посвятила переосмыслению своей роли, закладывает ранний маркер и указывает на то, что во втором году правления у нее будет еще больше автономии.

«Я не беспокоюсь, потому что на этот раз все по-другому. У меня гораздо больше опыта и знаний. Я уже была в Белом доме. Когда вы туда входите, вы точно знаете, чего ожидать», - сказала жена Дональда Трампа в недавнем дружеском интервью Fox News, представляя свои мемуары.

Ожидается, что Мелания проведет большую часть своего времени в течение следующих четырех лет не в Белом доме, а будет переезжать между Нью-Йорком и Палм-Бич, Флорида, сообщили CNN источники, знакомые с ходом событий. Однако они настаивали на том, что она все равно будет присутствовать на крупных мероприятиях и будет иметь собственную платформу как первая леди.