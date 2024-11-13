Сегодня, 13 ноября, на Ратушную площадь привезли и установили рождественскую ель. Мы решили узнать, что думают жители Таллинна о выборе пушистой красавицы, не рано ли ее установили и как они относятся к тому, что рождественская ярмарка открыта до 27 декабря. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Жители Таллинна высказались о елке на Ратушной площади: «Такая пухленькая, очень уютненькая»
Путь этой пушистой красавицы был нелегким. В 8 часов утра ее срубили в деревне Юкснурме, в волости Саку и везли ее 20 километров до Таллинна. К полудню на Ратушной площади собралось много жителей города и туристов, чтобы увидеть первыми, как выглядит дерево.
Установка рождественской елки - это не только старая традиция, но и прекрасный момент, когда Таллинн начинает готовиться к самым светлым и теплым праздникам года.
Мы решили узнать, как жители Таллинна восприняли новость о том, что рождественская ярмарка закроется в этом году 27 декабря и нравится ли им дерево.
Яна оценила выбор. «Но наверное стоит подумать, чтобы была искусственная елка. Жаль такую красоту срубать, она могла бы еще простоять не один десяток лет», - поделилась идеей женщина. Яна также сказала, что ее не смутили изменения в работе рождественской ярмарки.
Две подруги Людмила и Гала гуляли и заметили на Ратушной площади елку. Женщины сказали, что дерево в этом году «пушистенькое». «Даже нравится, что елка пока без украшений. Она такая пухленькая, очень уютненькая. Заполняет пространство и можно даже домики не ставить», - заметила Людмила.
Жительниц Таллинна нисколько не смутил тот факт, что елку установили в середине ноября. «Наоборот мы будем морально готовиться к празднику», - ответила женщина. Ее подруга смеясь сказала: «13 - хорошая цифра». Они расстроились, что рождественская ярмарка закроется до наступления Нового года. «Не мы решаем», - подметили они.
Екатерина и Вячеслав Федорович только пришли и не успели рассмотреть елочку со всех сторон, но они заметили, что в этом году у нее есть макушка. «Мы были рады ее увидеть, но она немножко задержалась», - отметила Екатерина, рассказывая историю, что шесть лет назад дерево установили 11 ноября и тогда была другая погода, лежал снег.
«В прошлом году елочка была какая-то однобокая, были погрешности», - описала Екатерина дерево, которое украшало Ратушную площадь год назад.
Украшение ели начнется 18 ноября, а огни зажгутся 22 ноября, когда откроется рынок. Ярмарка начнет свою работу на неделю раньше обычного и будет открыта каждый день до 27 декабря c 10 утра до 8 вечера.