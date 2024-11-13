ВИДЕО Жители Таллинна высказались о елке на Ратушной площади: «Такая пухленькая, очень уютненькая»

Путь этой пушистой красавицы был нелегким. В 8 часов утра ее срубили в деревне Юкснурме, в волости Саку и везли ее 20 километров до Таллинна. К полудню на Ратушной площади собралось много жителей города и туристов, чтобы увидеть первыми, как выглядит дерево.

Установка рождественской елки - это не только старая традиция, но и прекрасный момент, когда Таллинн начинает готовиться к самым светлым и теплым праздникам года.

Мы решили узнать, как жители Таллинна восприняли новость о том, что рождественская ярмарка закроется в этом году 27 декабря и нравится ли им дерево.

Яна оценила выбор. «Но наверное стоит подумать, чтобы была искусственная елка. Жаль такую красоту срубать, она могла бы еще простоять не один десяток лет», - поделилась идеей женщина. Яна также сказала, что ее не смутили изменения в работе рождественской ярмарки.

Две подруги Людмила и Гала гуляли и заметили на Ратушной площади елку. Женщины сказали, что дерево в этом году «пушистенькое». «Даже нравится, что елка пока без украшений. Она такая пухленькая, очень уютненькая. Заполняет пространство и можно даже домики не ставить», - заметила Людмила.