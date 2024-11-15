Яркий, бесспорно талантливый, моментами дерзкий, а местами - ранимый. Кто он - человек в черном, который просит называть себя «Неизвестным художником», подписи которого вы можете встретить в каждом музее мира?
ВИДЕО ⟩ Эпатажный Эдуард Зеньчик из Ида-Вирумаа: я так зарабатываю, но другим не советую!
В студию Limon LIVE пришел Эдуард Зеньчик - эстонский художник, который пытается донести до мира свою необычную идеологию не только посредством творчества, но и всем своим существованием.
Эдуард Зеньчик просит называть его «Неизвестным художником». Он родился и работает в Силламяэ, при этом свои выставки проводит не только по всей Эстонии, но и в разных уголках мира. Работы силламяэского автора побывали в Риге, Париже, Нью-Йорке, Кельне, Лондоне, Вене и многих-многих других городах.
Неизвестным художником Эдуард Зеньчик величает себя по целому ряду причин.
«Во-первых, я назвался Неизвестным художником, потому что я себя действительно таким ощущаю, - объясняет Зеньчик. - Во мне много чего-то, что стоит еще исследовать и понять. Во мне уже существует около 15 лиц художников, которые отличаются друг от друга радикально, но я в основном выступаю одним лицом. Остальные экспериментальные лица не слишком много демонстрирую, но они все влияют на меня. Мне интересно их изучать, ведь я сам для себя неизвестен».
Вторая причина называть себя Неизвестным для Зеньчика - ирония. «Я действительно неизвестный. Кто меня знает? Ну, в Эстонии два друга и мама, а за пределами Эстонии - и того гораздо меньше, - улыбаясь, говорит Зеньчик. - Есть куда расти, и расти до бесконечности».
Впрочем, называться Неизвестным есть у Зеньчика и более весомая причина, а точнее, хитрый план, который сам он именует концептуальным проектом. В каждом мировом музее есть работы с подписью «неизвестный художник», то есть автор их доподлинно не установлен.
«Так как неизвестного художника не существует, и единственный, кто при жизни так себя называет - это я, у меня созрел концептуальный проект. Мне хотелось бы создать в Ида-Вирумаа музей Неизвестного художника, то есть самого себя! А потом предъявить всем музеям мира права на работы, которые у них с такой подписью есть, дескать, - это мои работы, и иницировать судебный процесс. Но мне пока нельзя раскрывать нюансы», - говорит Эдуард Зеньчик.
Если каверзный план Неизвестного художника осуществится, то музей, скорее всего, откроется в Силламяэ - его родном городе. Здесь Эдуард Зеньчик родился, здесь же живет по сей день.
«Это мой любимый город во Вселенной, и я никогда не стеснялся говорить об этом, - признается Зеньчик. - Когда бывал во Флоренции, в Риме, в Амстердаме, в Лиссабоне, сердце стремилось в родной уголок, где есть все: море, река, любимая студия. Приятно, когда ты родился в каком-то месте, любишь его, и оно тебе благодарно тем, что ты в нем живешь. Возможно, для карьеры какая-то другая точка на карте была бы перспективнее, но я остался там, где мое сердце. Все, что необходимо для творчества, у меня в Силламяэ есть. А мир - он открыт, современные технологии позволяют быть где угодно в любой момент».
Сейчас в Таллинне в галерее Hearts Art проходит новая выставка Зеньчика, которая называется Golden Love («Золотая любовь»). Продлится она в столице до 21 ноября. Выставка-лабиринт посвящена женщине и ее красоте, впрочем, женский образ всегда главенствует в творчестве художника. При этом женские лица на картинах не списаны с натуры, это некий собирательный образ, вобравший в себя лица всех, кого он когда-либо встречал в жизни.
«Женскими образами я раскрываю свой внутренний мир и одновременно всю красоту и бездонность женщины, - рассказывает Эдуард Зеньчик. - Там есть и женщина-кошка, и женщина, которая любит кошку. Есть юные женщины, любящие балет. И в этой золотой красоте все они проявляют себя. Там очень много всяких глубоких тем, которые я исследовал всю свою жизнь, и эти женщины как собирательные образы легли на полотна и загадывают загадки каждому зрителю. Эта выставка - лабиринт для сознания. Что-то метафизическое проникает в твой разум, и ты получаешь ответы на вопросы, которые тебя в жизни волнуют».
Работы, которые представлены на выставке «Золотая любовь», создавались в течение трех лет - всего сорок произведений. Если кому-то покажется, что это какой-то художественный конвейер, у Эдуарда Зеньчика есть прекрасный ответ: «Работы действительно делаются очень быстро: ты просто пять лет поучился, двадцать пять лет попрактиковался, и потом за несколько дней ты можешь создать произведение, а потом сделать выставку!»
Быстрота в работе - скорее необходимость, ведь Зеньчику приходится заниматься не только творчеством, но и собственным пиаром, организацией и проведением своих выставок. К тому же, Зеньчик - куратор художественных галерей в Силламяэ и Нарве, где устраивает выставки своих коллег.
«Сам процесс создания картины для меня всегда праздник. В этом моменте ты чувствуешь реальное наслаждение», - говорит Зеньчик, но отмечает, что не всегда есть время ждать то самое вдохновение, иногда надо просто взять кисть и работать.
Картины Зеньчика часто находят себе дом за пределами Эстонии. Часто уезжают в Америку. Сам же художник радуется, когда его произведения покупают местные жители. «Это означает, что работы останутся на родине, а это мои дети, и мне хочется, чтобы они были дома!» - восклицает Эдуард Зеньчик.
Зашла речь в студии Limon LIVE и о загадочном и брутальном образе художника: неизменно черные джинсы, водолазка, котелок или классический берет художника, часто солнцезащитные очки даже на вечерних мероприятиях в помещении.
«Черный цвет - он защищает, - объясняет Зеньчик однотонность своего гардероба. - Я часто бываю в эпицентрах, и мне нужно иметь какую-то защиту. К тому же, черная одежда - это удобно, практично, это классика».
Хейт, по словам Эдуарда Зеньчика, естественный спутник, если ты выходишь на публику. «Я не из тех людей, которые думают, что я обязан всем нравиться. Но все же приятнее слышать конструктивную критику, и лучше, когда она исходит от человека, которого ты уважаешь и знаешь, и он эксперт в этой области. Такая критика - ступень для роста. А если негативные комментарии идут от закрытого аккаунта, на котором даже нет фотографии, ясное дело, что это совсем другой уровень критики».
В то же время Зеньчик отмечает, что он живой человек, и обидный комментарий может и больно ранить. Помните шутку: обидеть художника может каждый, но не каждый может пережить удар мольбертом. До кулаков, конечно же, дело не доходит, но психологически Зенчик признается, что все же готов держать удар. Ведь часто критика - это показатель того, что ты просто стал видным.
«С одной стороны, я ранимый, но с другой - я готов к любым ударам, потому что понимаю, как происходит взаимодействие в мире искусства, да и в жизни как это происходит».
Насколько выгодно в Эстонии быть художником? Эдуард Зеньчик оживленно реагирует на этот вопрос: «Я бы никому не советовал быть художником и идти по этому пути. Но для себя я выбрал самый лучший, самый оптимальный способ путешествия по этому миру. Проходя через все трудности этой жизни, я ей удовлетворен. Несмотря на то, что я от многого был вынужден отказаться, чтобы идти по этому пути, он делает меня счастливым».
Картины продаются, даже несмотря на непростые экономические времена. «У меня все хорошо, я не жалуюсь, - честно говорит художник. - В сравнении с другими, а я знаю, что непросто выживать в мире искусства, и с учетом того, что я живу в Ида-Вирумаа, искусство - моя основная деятельность. Я больше ничем не занимаюсь, я за счет этого живу, а значит, все у меня в порядке! Конечно, всегда есть куда расти, и хотелось бы более широко выходить на мировую арену. Я считаю, что в мире эстонского искусства есть такой минус - мы замкнуты в стране, и очень редкие имена выходят на мировую арену, а у меня план такой, чтобы я где-то там серьезно прозвучал!»
Есть ли живая муза у загадочного Эдуарда Зеньчика? Кто и что вдохновляет Неизвестного-известного художника на создание его завораживающих картин, - смотрите в свежем выпуске Limon LIVE!