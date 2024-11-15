ВИДЕО Эпатажный Эдуард Зеньчик из Ида-Вирумаа: я так зарабатываю, но другим не советую!

«Так как неизвестного художника не существует, и единственный, кто при жизни так себя называет - это я, у меня созрел концептуальный проект. Мне хотелось бы создать в Ида-Вирумаа музей Неизвестного художника, то есть самого себя! А потом предъявить всем музеям мира права на работы, которые у них с такой подписью есть, дескать, - это мои работы, и иницировать судебный процесс. Но мне пока нельзя раскрывать нюансы», - говорит Эдуард Зеньчик.

Эдуард Зеньчик и Светлана Карабут в студии Limon LIVE. Фото: Erik Prozes

Если каверзный план Неизвестного художника осуществится, то музей, скорее всего, откроется в Силламяэ - его родном городе. Здесь Эдуард Зеньчик родился, здесь же живет по сей день.

«Это мой любимый город во Вселенной, и я никогда не стеснялся говорить об этом, - признается Зеньчик. - Когда бывал во Флоренции, в Риме, в Амстердаме, в Лиссабоне, сердце стремилось в родной уголок, где есть все: море, река, любимая студия. Приятно, когда ты родился в каком-то месте, любишь его, и оно тебе благодарно тем, что ты в нем живешь. Возможно, для карьеры какая-то другая точка на карте была бы перспективнее, но я остался там, где мое сердце. Все, что необходимо для творчества, у меня в Силламяэ есть. А мир - он открыт, современные технологии позволяют быть где угодно в любой момент».

Эдуард Зеньчик в студии Limon LIVE. Фото: Erik Prozes