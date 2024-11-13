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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Многие жители Эстонии недовольны взрывом виадука Канама

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Фото: Sander Ilvest

На Reddit был поднят вопрос, почему недавно на реконструкцию виадука Канама были потрачены деньги, если теперь его вообще взорвали. «В Эстонии не разрабатываются планы строительства и реконструкции с прогнозом на будущее, и не учитывается долгосрочная перспектива», - говорит инициатор темы.

Пользователь Reddit, поднявший тему расточительства государственных средств, написал в своем посте, что ему пришла эта мысль, когда он прочитал новость о разрушении виадука Канама. «Этот виадук недавно был отремонтирован за счет государственных и европейских средств», - отметил он.

Он добавил, что часто сталкивается с подобными ситуациями и в городах, где проводятся масштабные и долгосрочные дорожные работы. «Кладут новое покрытие и основание... а затем через полгода или год какая-то электрическая или другая компания снова раскопает только что отремонтированную дорогу, чтобы заменить свои кабели и т.д. Одним из таких примеров был, наверное, недавно в Таллинне перекресток у Stockmann», - уточнил он.

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