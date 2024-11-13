На Reddit был поднят вопрос, почему недавно на реконструкцию виадука Канама были потрачены деньги, если теперь его вообще взорвали. «В Эстонии не разрабатываются планы строительства и реконструкции с прогнозом на будущее, и не учитывается долгосрочная перспектива», - говорит инициатор темы.
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ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ⟩ Многие жители Эстонии недовольны взрывом виадука Канама
Пользователь Reddit, поднявший тему расточительства государственных средств, написал в своем посте, что ему пришла эта мысль, когда он прочитал новость о разрушении виадука Канама. «Этот виадук недавно был отремонтирован за счет государственных и европейских средств», - отметил он.