ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР Многие жители Эстонии недовольны взрывом виадука Канама

Пользователь Reddit, поднявший тему расточительства государственных средств, написал в своем посте, что ему пришла эта мысль, когда он прочитал новость о разрушении виадука Канама. «Этот виадук недавно был отремонтирован за счет государственных и европейских средств», - отметил он.

Он добавил, что часто сталкивается с подобными ситуациями и в городах, где проводятся масштабные и долгосрочные дорожные работы. «Кладут новое покрытие и основание... а затем через полгода или год какая-то электрическая или другая компания снова раскопает только что отремонтированную дорогу, чтобы заменить свои кабели и т.д. Одним из таких примеров был, наверное, недавно в Таллинне перекресток у Stockmann», - уточнил он.