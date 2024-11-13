Сложно поверить: Адель призналась сколько бутылок вина может выпить за одну ночь

36-летняя певица, удостоенная наград, с нетерпением ждет возможности насладиться выпивкой, когда закончит свой тур в Лас-Вегасе в конце этого месяца.

«Я не пью столько, сколько хотелось бы, но через две недели я ухожу на пенсию, я собираюсь стать дневной выпивохой. Дело в том, что я вообще не люблю спиртное, но могу выпить 25 бутылок белого вина за одну ночь, и со мной все будет в порядке», - сказала звезда. Она добавила: «У меня с вами будет нормальный откровенный разговор».

В прошлом Адель заявляла о сокращении потребления спиртного, но она по-прежнему любит выпить.

«Три порции спиртного, и я в 25 простынях. Я отправляюсь на другую планету. Мне лучше найти себе другое занятие, потому что если я не буду строить никаких планов, то просто сопьюсь. Текила делает меня агрессивной. Я готова драться, когда у меня есть текила. Она делает меня чертовски злой. От нее у меня похмелье длится около пяти дней поэтому я держусь подальше от текилы. Я просто не могу с ней справиться, и это безумие, потому что я британка и могу перепить кого угодно за столом», - призналась лауреат 16 премий Грэмми.

Позже исполнительница песни Turning Tables пошутила с толпой и дала своим слушателям советы о том, как предотвратить симптомы после употребления алкоголя: «Пейте воду, ведь спиртое вызывает обезвоживание… Ключ к тому, чтобы быть способной пить весь день и всю ночь, - это выпить стакан алкоголя, выпить стакан воды, выпить стакан алкоголя, выпить стакан воды».

В ответ на открытой арене раздались радостные возгласы поклонников, и она спросила: «А сейчас кто-нибудь из вас пьян?»

В 2021 году Адель призналась, что не употребляла спиртное во время развода, хотя и очень нервничала, но с тех пор ее «воздержание закончилось».