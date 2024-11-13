Опытная стюардесса назвала три действия, которые ни за что нельзя делать в самолете

Опытная немецкая стюардесса с ником Mrs Miva в TikTok, летающая на крыльях авиакомпании TUI, назвала три вещи, которые ни за что нельзя делать в самолете.

Использовать дезодранты-спреи и лаки для волос

По словам стюардессы, если распылить их в уборной, сработают датчики дыма. А это может принести серьезные проблемы всем пассажирам на борту.

Прислоняться головой к окну

Их действительно очень редко хорошо моют, отмечает Mrs Miva, а потому только представьте, сколько микробов от предыдущих пассажиров они на себе хранят.

Ходить в туалет босиком или в носках

Во время длительного перелета некоторые пассажиры любят не просто снимать обувь, но и передвигаться без нее по салону самолета. Однако бортпроводница предупреждает, что жидкость на полу в уборной точно не будет чистой водой, которой его мыли.