Даже самые опытные путешественники во время авиаперелетов порой допускают ошибки , которые в том числе могут навредить их здоровью, пишет Униан.
Опытная стюардесса назвала три действия, которые ни за что нельзя делать в самолете
Опытная немецкая стюардесса с ником Mrs Miva в TikTok, летающая на крыльях авиакомпании TUI, назвала три вещи, которые ни за что нельзя делать в самолете.
Использовать дезодранты-спреи и лаки для волос
По словам стюардессы, если распылить их в уборной, сработают датчики дыма. А это может принести серьезные проблемы всем пассажирам на борту.
Прислоняться головой к окну
Их действительно очень редко хорошо моют, отмечает Mrs Miva, а потому только представьте, сколько микробов от предыдущих пассажиров они на себе хранят.
Ходить в туалет босиком или в носках
Во время длительного перелета некоторые пассажиры любят не просто снимать обувь, но и передвигаться без нее по салону самолета. Однако бортпроводница предупреждает, что жидкость на полу в уборной точно не будет чистой водой, которой его мыли.
@mrsmiva Too many people still do these things #flightattendant #airplane #fyp #flightattendants #airhostess #foryou #aircraft #fly #flytok #flightattendantlife #cabincrew #flying #aviation #stewardess #airplanes #foryou ♬ son original - aureliestory