ЭТО КАК СОН! Стереофильм-открытку «Я родился в гараже» по задумке эстонского режиссера нужно не просто посмотреть

- Стереофильм - это не фильм, который надо просто смотреть, это фильм, который надо прочувствовать. В нем время останавливается: ты впитываешь то, что видишь, наслаждаешься этим. Разумеется, восприятие зависит от готовности зрителя, от его открытости, от настроения, в котором он пришел на кинопоказ. Для меня это кино - как сон. Понятие времени отсутствует, здесь его нет: ты воспринимаешь происходящее на экране мгновенно, и в то же время хочешь, чтобы это никогда не заканчивалось. Очень много чувств возникает одновременно, когда ты это смотришь, слышишь, чувствуешь. Мне это напоминает, помните, такие детские открытки в 80-е годы, которые переливались от движения. Это кино - то же самое, в принципе!

- На сайте PÖFF можно ознакомиться с содержанием фильма, и все же именно из ваших уст мы хотим услышать, о чем же этот фильм?