Сегодня, 13 ноября, в рамках кинофестиваля PÖFF состоится премьера картины «Я родился в гараже», которая вошла в конкурсную программу фильмов стран Балтии.
ЭТО КАК СОН! ⟩ Стереофильм-открытку «Я родился в гараже» по задумке эстонского режиссера нужно не просто посмотреть
Очень символично, что премьера фильма-мистерии «Я родился в гараже» назначена на 13 ноября - именно в этот день отмечает свой день рождения главный герой фильма, эстонский архитектор Эмиль Урбель. Ему исполняется 65 лет, и фильм вовсе не случайно длится ровно 65 минут. Документальное кино об успешном эстонском архитекторе, который буквально родился в гараже, и своим трудом и талантом сделал себе карьеру, снята на двухлинзовую 3D-камеру. Надев специальные очки, зритель отправляется в путешествие не только по «умным» домам архитектора но и по закоулкам его творческой души.
Режиссер Арко Окк уверен, что фильм будет увлекательно и полезно посмотреть даже тем людям, которые не разбираются в архитектуре. В рамках фестиваля PÖFF фильм, предназначенный исключительно для показа на большом экране, будет показан три раза. Однако режиссер надеется, что в дальнейшем его можно будет посмотреть в кинотеатрах, и по самым смелым задумкам, не только в Эстонии.
- Арко, сегодня вечером состоится премьера фильма «Я родился в Гараже», да еще и в конкурсной программе. Волнуетесь, или у опытных киношников уже не возникает такого чувства?
- Это уже моя седьмая полнометражная картина. В прошлом году другой мой фильм тоже входил в конкурсную программу PÖFF. Все равно перед премьерой смешанные чувства: ощущение и тревожное, и радостное одновременно. Очень горжусь, что завершил проект, и он получился таким, каким и был запланирован. Фильм вышел в стереоформате. Этот формат сложный и требует больших усилий. В целом я доволен картиной.
- Как долго шла работа над фильмом?
- Мы начали работу в 2016 году, получается, восемь лет. Забавно, что практически фильм состоит из того материала, который мы придумали на кухне, сидя за столом. Что-то сумбурно набросали на салфетке. И вот этот вот эскиз у нас воплотился на экране. Да, процесс затянулся по времени, поскольку у нас не было возможности финансировать картину в том эпическом формате, как мы ее запланировали. Восемь лет прошло, но мы поняли, что наша задумка до сих пор актуальна, универсальна и поучительна! И искусственный интеллект (ИИ) нам немного помог в том, что мы смогли завершить работу над фильмом именно сейчас.
- Как любопытно! Какова же была роль ИИ в картине?
- Все, что касается содержания - это ремесленный труд. Что же касается технического завершения картины, то тут и помог ИИ. Программы, которые слишком дорого стоили и были недоступны простым киношникам, теперь стали ближе. Если ты знаешь, что и как у ИИ спросить, и у тебя есть гениальный человек, который умеет с ним правильно работать, то эти программы можно написать за мгновение. И ты можешь завершить самую, казалось бы, космическую работу в долю секунды. ИИ нам помог дописать программы, чтобы мы могли весь отснятый материал вывести на экран в стереоформате.
- Но фильм и снимался на двухлинзовую 3D-камеру, как будет чувствовать себя зритель в кинозале?
- Стереофильм - это не фильм, который надо просто смотреть, это фильм, который надо прочувствовать. В нем время останавливается: ты впитываешь то, что видишь, наслаждаешься этим. Разумеется, восприятие зависит от готовности зрителя, от его открытости, от настроения, в котором он пришел на кинопоказ. Для меня это кино - как сон. Понятие времени отсутствует, здесь его нет: ты воспринимаешь происходящее на экране мгновенно, и в то же время хочешь, чтобы это никогда не заканчивалось. Очень много чувств возникает одновременно, когда ты это смотришь, слышишь, чувствуешь. Мне это напоминает, помните, такие детские открытки в 80-е годы, которые переливались от движения. Это кино - то же самое, в принципе!
- На сайте PÖFF можно ознакомиться с содержанием фильма, и все же именно из ваших уст мы хотим услышать, о чем же этот фильм?
- Этот фильм о художнике, эстонском архитекторе Урбеле. Фильм о человеке, чья философия меня очень интересует. По сути, это фильм, где один художник делает портрет другого художника. Не пугайтесь, что речь здесь идет лишь о домах, это кино не про архитектуру, а про отношение к жизни, к природе, к красоте. К примеру, Эмилю Урбелю не по душе тот подход, когда мы строим высокий забор и ставим потом за ним дом, чтобы спрятаться от всего мира. Принцип Урбеля - сначала мы делаем строение, имеющее лицо человека, который там будет жить, и эта постройка должна быть в согласии с окружающей средой. Потому что это влияет на нас всех, не только на тех, кто в этом строении живет, но и на все общество. Важна гармония, открытость - вот такое у Урбеля отношение и к архитектуре, и жизни.
- В этом и кроется ответ, почему история об архитекторе на сайте фестиваля охарактеризована не только как «биографический фильм», но также как «фильм-мистерия»?
- Именно! Это психологический портрет Эмиля Урбеля. Потому что он - всегда разный. Мы видим, что он думает про архитектуру в целом, видим, как он относится к своему творчеству, а в конце концов мы понимаем, насколько на самом деле сложен процесс создания даже одного здания. Сколько в нем кроется различных препятствий, которые нужно преодолеть. Это такое путешествие через мысль архитектора в стереоформате.
- «Я родился в Гараже» - какое любопытное название, как оно родилось?
- Совершенно случайно. Я знаю Эмиля давно, а в процессе съемок я его ближе познал. И он признался нам, что родился в Пярну, в простом гараже. Точнее, в комнатке, которую потом перестроили под гараж. Мне показалось, что именно гараж - это очень символичный образ. Успешный человек, который не стесняется таких деталей своей биографии. Он сам себя создал. К тому же, наш фильм тоже практически родился в гараже, потому что мы сделали его с минимальными средствами, но с максимальной вовлеченностью и отдачей. У нас не было государственного финансирования, частично средства поступали из Капитала культуры и частные вложения.
- История эстонского архитектора - как думаете, будет ли представлять картина интерес за рубежом?
- Сегодня, чтобы кино прорвалось за рубеж нужен очень хороший маркетинг. Парадоксально, но бюджет маркетинга фильмов зачастую больше, чем бюджет самих этих фильмов. Рынок перенасыщен, настолько много фильмов производится. Я думаю, что это было бы интересно, но дойти до зарубежного зрителя крайне сложно. Я должен сам иметь какую-то смекалку, чтобы добраться до зарубежного зрителя. (Задумавшись, делает паузу) Хотя сейчас все возможно! Мы спросим, как это сделать, у ИИ! (Смеется) А может быть, и у зрителей спросить: как сделать так, чтобы фильм об эстонском архитекторе дошел до всех интересующихся в мире? Хорошая идея!
- Фильм «Я родился в гараже» не очень длинный - 65 минут. Как вы считаете, краткость в кинематографе - сестра таланта?
- На самом деле, короткий фильм сделать сложнее, чем длинный. Длинный фильм приобретает критическую массу, и уже сюжеты и эпизоды начинают между собой вступать в диалог. Так проще создать какой-то образ. Поэтому, безусловно, краткость - сестра таланта, но я приведу и другой пример. Фильм «Броненосец «Потемкин» идет 66 минут, и уже 99 лет мы знаем это произведение как одно из лучших в мире. Новаторство киноязыка и посыл автора куда важнее, чем продолжительность фильма. У тебя должно быть, что сказать своему зрителю.
В 3D-фильме понятие времени становится еще более размытым. Я бы хотел, чтобы этот фильм не заканчивался никогда! Как было сорок лет назад в кинотеатре «Пионер», там шел нон-стоп показ: ты заходил в любое время, фильм заканчивался и опять начинался, и так ты целый день мог сидеть и смотреть его в кинотеатре. Я бы мечтал, чтобы «Я родился в гараже» показывался таким образом и никогда бы не заканчивался. Такой нескончаемый сон…