«Дешевле напиться!» Цена на шоколад в Эстонии стала поводом для шуток в Сети

На Reddit поделились фотографией, на которой рядом стоят 300-граммовая шоколадка Anneke и пол-литровая бутылка водки Lauaviin. На фото видно, что плитка шоколада стоит 7,69 евро, а его цена за килограмм составляет целых 25,63 евро. Пол-литра водки Laua стоит 6,74 евро, а цена за литр составляет 13,48 евро.

Люди начали шутить, что дешевле и разумнее было бы напиться, чем есть шоколад. «Шоколад - это не товар первой необходимости, это предмет роскоши. А водка нужна, чтобы забыть о плохих решениях и ужасах, происходящих в мире», - гласит один из комментариев.