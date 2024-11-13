Пользователи социальных сетей обсуждают цены на шоколад, в несколько раз превышающие цены на крепкий алкоголь. «Пол-литра водки помогают забыть цену на шоколад», - шутят в интернете.
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«Дешевле напиться!» Цена на шоколад в Эстонии стала поводом для шуток в Сети
На Reddit поделились фотографией, на которой рядом стоят 300-граммовая шоколадка Anneke и пол-литровая бутылка водки Lauaviin. На фото видно, что плитка шоколада стоит 7,69 евро, а его цена за килограмм составляет целых 25,63 евро. Пол-литра водки Laua стоит 6,74 евро, а цена за литр составляет 13,48 евро.