ВИДЕО Первый в Эстонии сканер авокадо взбудоражил Сеть: придумали очередную глупость

«Прекрасные авокадо! Теперь можно определить степень спелости авокадо с помощью сканераr», - пишет Selver в своих социальных сетях.

Многие комментаторы настроены скептически. «Очередная глупость, придуманная для того, чтобы магазин мог повысить цены. К счастью, я в Selver не хожу», - комментирует одна женщина. «Да, точно», - соглашается другая.

«Если голову туда засунуть, покажет ли, что мозг мягкий и зрелый?» - шутит другой. «Интересно, появится ли такой тестер и для других фруктов и овощей? Почему авокадо настолько важно?» - задается вопросом кто-то.

Редакция Elu24 поинтересовалась у руководителя отдела по связям с общественностью Selver, как именно работает устройство и сколько людей им заинтересовались.

«Сканер помогает определить степень спелости авокадо при его выборе. Это первое подобное устройство в Эстонии, хотя в других странах оно уже довольно распространено», - заявляет Марианн Ярвела.

Хотя устройство появилось в магазине Selver совсем недавно, по словам Ярвела, оно за считанные дни стало очень популярным и вызвало большой интерес.

«Использовать устройство просто: поднесите авокадо к сканеру и немного подержите, после чего тестер сообщит степень спелости авокадо. Тестер предоставляет информацию в трех категориях: 1) авокадо спелое и мягкое - готово к употреблению, 2) спелое, но еще немного твердое - идеально для нескольких дней вперед, или 3) подождите пару дней - дайте еще дозреть», - описывает она.

Ярвела добавляет, что с помощью сканера можно тестировать также авокадо в упаковке или сетке.