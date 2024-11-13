НЕ ПОВЕЗЛО Пренебрежение важной деталью привело к тому, что путешествующая семья осталась за дверью забронированного жилья

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора опубликовал в своем Facebook-аккаунте историю о том, как отпуск одной семьи начался с неприятного сюрприза.

Семья Айвара поехала на отдых у Средиземного моря, заранее забронировав квартиру через платформу бронирования. Однако, по прибытии оказалось, что в квартиру войти они не смогли, и им пришлось доплатить 500 евро за номер в отеле.

Бронирование было сделано, но войти в квартиру не удалось

Айвар забронировал квартиру заранее. Поздно вечером, приехав в место проживания, уставшие члены семьи надеялась быстро попасть в квартиру, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Но они не смогли попасть внутрь, а связаться с владельцем не удалось. На месте не было обслуживающего персонала.

Айвар срочно решил проблему и снял номер в отеле поблизости за 500 евро на одну ночь. Позже выяснилось, что сам Айвар поспешил при бронировании и не обратил внимание на одно важное условие, из-за чего не смог потребовать возврат денег.

У выбранной Айваром квартиры не было обслуживающего персонала, и было четко указано, что прибытие должно было состояться до 21:00 по местному времени, иначе заселение было невозможно.

При бронировании Айвар не обратил внимания на это требование, и семья прибыла после нужного времени, поздно вечером.