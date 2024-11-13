Семейное путешествие, которое обещало долгожданный отдых и восстановление, с самого начала обернулось настоящим шоком. Департамент защиты прав потребителей и технического надзора напоминает, что при бронировании жилья необходимо быть очень внимательным и осторожным.
НЕ ПОВЕЗЛО ⟩ Пренебрежение важной деталью привело к тому, что путешествующая семья осталась за дверью забронированного жилья
Департамент защиты прав потребителей и технического надзора опубликовал в своем Facebook-аккаунте историю о том, как отпуск одной семьи начался с неприятного сюрприза.
Семья Айвара поехала на отдых у Средиземного моря, заранее забронировав квартиру через платформу бронирования. Однако, по прибытии оказалось, что в квартиру войти они не смогли, и им пришлось доплатить 500 евро за номер в отеле.
Бронирование было сделано, но войти в квартиру не удалось
Айвар забронировал квартиру заранее. Поздно вечером, приехав в место проживания, уставшие члены семьи надеялась быстро попасть в квартиру, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Но они не смогли попасть внутрь, а связаться с владельцем не удалось. На месте не было обслуживающего персонала.
Айвар срочно решил проблему и снял номер в отеле поблизости за 500 евро на одну ночь. Позже выяснилось, что сам Айвар поспешил при бронировании и не обратил внимание на одно важное условие, из-за чего не смог потребовать возврат денег.
У выбранной Айваром квартиры не было обслуживающего персонала, и было четко указано, что прибытие должно было состояться до 21:00 по местному времени, иначе заселение было невозможно.
При бронировании Айвар не обратил внимания на это требование, и семья прибыла после нужного времени, поздно вечером.
При бронировании жилья всегда важно внимательно читать условия, установленные для конкретного объекта, и при необходимости общаться с поставщиком услуг, чтобы избежать неожиданных ситуаций.
В комментариях под постом Департамента защиты прав потребителей в Facebook упоминается, что мест с круглосуточной стойкой регистрации становится все меньше. Один из пользователей делится своим опытом: «При бронировании через Booking было такое же условие. Мы попали в пробку, но успели приехать вовремя. Однако обслуживание было закрыто вечером, и мы видели, как другие люди ждали до утра. Утром им сказали, что они опоздали, и поэтому их не пустили в жилье».
Что стоит знать, чтобы не произошла подобная ситуация?
Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, Департамент защиты прав потребителей и технического надзора рекомендует помнить несколько важных пунктов:
Перед подтверждением бронирования необходимо внимательно прочитать всю информацию и, в случае сомнений, уточнить у ее владельца.
Условия, касающиеся бронирования, обязательны к выполнению, даже если потребитель их не прочитал.
Условия отмены и изменения бронирования определяются каждым поставщиком услуг и становятся обязательными для потребителя после подтверждения бронирования. Очень важно внимательно читать условия для каждого типа номера или квартиры, так как на одном и том же сайте могут быть предложены различные условия для разных вариантов размещения.
Хотя очень удобно использовать мобильные устройства и приложения для бронирования жилья, рекомендуется при возможности оформлять более дорогостоящие или долгосрочные бронирования через «большой экран», то есть с помощью компьютера, так как это позволяет более полно ознакомиться с условиями предложения и бронирования.