ВИДЕО Драма на концерте Coldplay: Крис Мартин спас ребенка из толпы

47-летний певец заметил, что юный поклонник творчества группы в фан-зоне пытается устоять на ногах среди толпы взрослых. Не колеблясь, Мартин остановил концерт и предложил мальчику безопасное место возле сцены. Видео распространяются в ТикТок.

«Ты можешь сидеть прямо здесь, чтобы тебя не зажали. Ты не должен быть раздавлен всеми этими взрослыми», - обратился Мартин к мальчику.

Юного фаната подняли через сценические барьеры на место рядом с платформой, где он смог спокойно насладиться шоу.

«Сиди здесь, мой маленький братик, так лучше? Мы позаботимся о тебе, друг», - сказал Мартин перед тем, как продолжить выступление.

Поступок Криса Мартина вызвал восторг у поклонников. «Это была лучшая часть вечера!»; «С уважением, этот человек беспокоится не только о своем гонораре, но и о своей публике»; «Какой замечательный парень!»; «Это было великолепно!!! Обожаю!»; «Супер жест!»

Крис Мартин - это британский музыкант, певец, автор песен и продюсер. Он наиболее известен как фронтмен, вокалист и клавишник рок-группы Coldplay. Вместе с Джонни Баклендом он создал группу в 1996 году, которая впоследствии достигла мировой славы.

Мартин написал такие известные песни Coldplay, как Yellow, Clocks, Viva la Vida, Paradise, Hymn for the Weekend и многие другие.