Названо имя самого сексуального мужчины года: им стал известный 45-летний актер

Журнал в конце года подводит итоги и проводит голосование за титул самого сексуального мужчины. В этом году победа досталась 45-летнему американскому актеру и режиссеру Джону Красински. Он прославился благодаря роли Джима Халперта в сериале «Офис».

Издание People не только провело голосование, но и успело опубликовать выпуск журнала, где на обложке красуется Джон Красински. Артист уже отреагировал на полученный титул самого сексуального мужчины года. «Вы действительно подняли для меня планку», - отметил Красински.

Отметим, с 2010 года Джон Красински состоит в браке с британской актрисой Эмили Блант. Вместе они воспитывают двоих детей.

Джон Красински и Эмили Блант. Фото: Shutterstock