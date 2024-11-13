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«Настоящее сокровище для ваших ягодиц»: Настя Каменских показала упражнения для фигуры

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Потап и Настя Каменских.
Потап и Настя Каменских. Фото: Shutterstock

Украинская певица Настя Каменских в своем Instagram-блоге показала упражнения, с помощью которых поддерживает в форме ягодицы, пишет Гордон.

«Это настоящее сокровище для ваших ягодиц, поверьте», - написала Каменских.

Певица предложила с начала новой недели выработать новые здоровые привычки. Упражнения, которые она показала в ролике, Каменских назвала суперэффективными.

Все упражнения выполняются лежа на полу.

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала в составе дуэта «Потап и Настя» вместе с Потапом. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. В том же году певица начала сольную карьеру под псевдонимом NK. 23 мая 2019 года Потап и Каменских поженились.

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