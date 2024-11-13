«Настоящее сокровище для ваших ягодиц»: Настя Каменских показала упражнения для фигуры

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала в составе дуэта «Потап и Настя» вместе с Потапом. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. В том же году певица начала сольную карьеру под псевдонимом NK. 23 мая 2019 года Потап и Каменских поженились.