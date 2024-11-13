Эстонский предприниматель о тревожном расстройстве: с этим было очень трудно справляться

Во вторник темой обсуждения в передаче Impulss на канале ETV было здоровье мужчин: почему представители сильного пола слишком поздно обращаются к врачу и как продлить их жизнь? В числе прочих о своей тревожности, с которой живет всю жизнь, рассказал и предприниматель Райво Хейн.

«Меня спрашивали, что означает это пламя на руке», - сказал Хейн, ссылаясь на татуировку с с изображением огня на руке. «Это и есть моя тревога, которая иногда вырывается наружу маленьким огоньком. С этим очень трудно справляться. До панических атак дело не доходило, но я был близок к этому, когда возникали определенные ситуации. Я живу с этим всю жизнь, привык к этому и в основном уже умею с этим справляться, нахожу баланс и стараюсь удерживать это в равновесии», - пояснил Хейн.