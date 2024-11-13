«Панических атак у меня не было, но иногда я был очень близок к этому, когда возникали определенные ситуации. Я всю жизнь живу с этим, привык и в основном умею этого избегать», - сказал предприниматель Райво Хейн во вторник в передаче Impulss на канале ETV, рассказывая о своем тревожном расстройстве.
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Эстонский предприниматель о тревожном расстройстве: с этим было очень трудно справляться
Во вторник темой обсуждения в передаче Impulss на канале ETV было здоровье мужчин: почему представители сильного пола слишком поздно обращаются к врачу и как продлить их жизнь? В числе прочих о своей тревожности, с которой живет всю жизнь, рассказал и предприниматель Райво Хейн.