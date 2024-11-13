Арми Хаммер, которого обвиняли в каннибализме, рассказал о необычном подарке от матери на день рождения

«Я звоню Арми и спрашиваю: "Что бы ты хотел на свой день рождения в этом году?" А он отвечает: "Не знаю, может быть, деньги. Неважно". И я подумала: "Знаешь, я собираюсь подарить тебе вазэктомию"», - вспоминает мать 38-летнего актера.

Сам Хаммер, у которого есть двое детей: дочь Харпер и сын Форд от бывшей жены Элизабет Чэмберс, не стал возражать. «Я пришел в кабинет врача и говорю: "Я здесь, чтобы сделать вазэктомию". Врач спросила: "Вы уверены, что хотите это сделать?". Я в ответ: "У меня двое прекрасных детей"».

Арми Хаммер и Элизабет Чэмберс. Фото: JAVIER ROJAS

А когда его попросили оплатить процедуру, актер заявил: «Моя мама позвонит вам и оплатит». «Она с удивлением переспросила: "Что?". И я ответил: "Да, моя мама подарила мне это на день рождения"».

С женой Хаммер развелся после того, как попал под «отмену», из-за которой буквально оказался на мели и был вынужден работать риелтором. Поводом для обвинений в адрес актера стали слитые секс-переписки с девушками, с которыми он общался на тему БДСМ и других сексуальных практик, а также писал им пугающие вещи.

Сам актер заявлял, что не насиловал женщин и все было с их согласия, а позже отправился в рехаб для лечения от секс-зависимости. Против актера выдвигали обвинения в сексуализированном насилии, но позже они были сняты. По словам его бывшей жены, она не знала о пристрастиях мужа и это стало для нее шоком.