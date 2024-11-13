Вышел первый трейлер четвертого фильма о Бриджит Джонс

По сюжету Бриджит Джонс после смерти своего супруга Марка Дарси (Колин Фёрт) одна воспитывает двоих сыновей и пытается найти любовь в дейтинг-приложениях. Там она встречает молодого парня (Лет Вудалл), с которым у нее начинается роман. В фильме также появится Хью Грант, который в предыдущих картинах играл возлюбленного главной героини.

Фильм снят по одноименному роману Хелен Филдинг, который она выпустила в 2013 году.

Фильм выйдет на экраны 13 февраля 2025 года.

Первый фильм о Бриджит Джонс вышел в 2001 году, а Рене Зеллвегер за эту роль была номинирована на «Оскар» (статуэтку забрала Джулия Робертс за фильм «Трафик»). Фильм был очень тепло принят критиками и зрителями, а эта роль во многом стала знаковой для актрисы.