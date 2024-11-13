«На самом деле соревнование начнется, когда я выиграю Eesti Laul. Этот конкурс - один шаг, который очень важен, и я надеюсь, что люди поймут, что я действительно лучший кандидат, который мог бы представить Эстонию», - сказал Томми Кэш, который участвует в конкурсе Eesti Laul-2025, во вторник в передаче Ringvaade на канале ETV.
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Участвующий в Eesti Laul Томми Кэш: «Думаю, именно я смогу представить Эстонию наилучшим образом»
Эстонский отбор на Евровидение-2025 - конкурс Eesti Laul - набрал обороты на прошлой неделе, когда был объявлен список из 15 финалистов, отобранных жюри. Список артистов разнообразен, и среди них - Томми Кэш с песней Espresso Macchiato.