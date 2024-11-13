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Участвующий в Eesti Laul Томми Кэш: «Думаю, именно я смогу представить Эстонию наилучшим образом»

Перевод: Влада Лаевалинд
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Томми Кэш.
Томми Кэш. Фото: Martin Pedaja

«На самом деле соревнование начнется, когда я выиграю Eesti Laul. Этот конкурс - один шаг, который очень важен, и я надеюсь, что люди поймут, что я действительно лучший кандидат, который мог бы представить Эстонию», - сказал Томми Кэш, который участвует в конкурсе Eesti Laul-2025, во вторник в передаче Ringvaade на канале ETV.

Эстонский отбор на Евровидение-2025 - конкурс Eesti Laul - набрал обороты на прошлой неделе, когда был объявлен список из 15 финалистов, отобранных жюри. Список артистов разнообразен, и среди них - Томми Кэш с песней Espresso Macchiato.

Всего на конкурс Eesti Laul-2025 было подано 175 заявок. Во вторник в передаче Ringvaade Томми Кэш рассказал, что ни на секунду не сомневался в том, что его песня достойна финала.

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