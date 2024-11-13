Участвующий в Eesti Laul Томми Кэш: «Думаю, именно я смогу представить Эстонию наилучшим образом»

«На самом деле соревнование начнется, когда я выиграю Eesti Laul. Этот конкурс - один шаг, который очень важен, и я надеюсь, что люди поймут, что я действительно лучший кандидат, который мог бы представить Эстонию», - сказал Томми Кэш, который участвует в конкурсе Eesti Laul-2025, во вторник в передаче Ringvaade на канале ETV.