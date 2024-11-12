Преподаватель показывал студентам порнографические видео собственного производства

Медиахудожник Аку Мериляйнен осенью этого года показывал студентам университета Аалто порнографические видео, на которых он занимался мастурбацией. Курс Power and Performativity, который ведет Мериляйнен, является частью магистратуры по изобразительному искусству в университете.

Известно, что хотя бы один студент, принимавший участие в курсе, посчитал показ пятиминутного порнографического видео на занятии неподобающим и не присутствовал на лекции.