Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Преподаватель показывал студентам порнографические видео собственного производства

Copy
Фото: Shutterstock

Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии в университете Аалто преподаватель медиамастерства показывал студентам порнографические видео, на которых он сам занимался мастурбацией. 

Медиахудожник Аку Мериляйнен осенью этого года показывал студентам университета Аалто порнографические видео, на которых он занимался мастурбацией. Курс Power and Performativity, который ведет Мериляйнен, является частью магистратуры по изобразительному искусству в университете.

Известно, что хотя бы один студент, принимавший участие в курсе, посчитал показ пятиминутного порнографического видео на занятии неподобающим и не присутствовал на лекции. 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх