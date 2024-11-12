Helsingin Sanomat пишет, что в Финляндии в университете Аалто преподаватель медиамастерства показывал студентам порнографические видео, на которых он сам занимался мастурбацией.
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Преподаватель показывал студентам порнографические видео собственного производства
Медиахудожник Аку Мериляйнен осенью этого года показывал студентам университета Аалто порнографические видео, на которых он занимался мастурбацией. Курс Power and Performativity, который ведет Мериляйнен, является частью магистратуры по изобразительному искусству в университете.