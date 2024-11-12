«Хочется семью и дом!» Жители Эстонии обсуждают в Сети, как страх войны ограничивает их жизнь

Страх войны довел женщину до того, что она стала ходить к психологу. Тревога из-за войны в Украине взяла контроль над ее жизнью. Она спрашивает у других пользователей на Reddit, как они справляются со страхом войны. «Твой страх - это победа России. Также как и страх не создать семью и не построить дом», - говорится в одном из комментариев.
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«Надо отметить, что ментальное здоровье пошатнулось с февраля 2022 года. Война - мой самый большой страх с детства, и теперь я мониторю происходящее», - начинает автор пост на Reddit.