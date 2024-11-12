«Хочется семью и дом!» Жители Эстонии обсуждают в Сети, как страх войны ограничивает их жизнь

Она часто читает дискуссии в военных группах, где, по ее словам, эксперты прогнозируют нападение России на Восточную Европу в 2028 году. «Жить с этой мыслью довольно мерзко и тяжело. Хочется купить дом и, возможно, завести детей с партнером в будущем. Страшно жить здесь, не зная, что будет, особенно после победы Трампа. Да, всегда можно переехать в Испанию, но семья - мама, муж, сестра и так далее - все здесь».