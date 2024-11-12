Вт, 12.11.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

«Хочется семью и дом!» Жители Эстонии обсуждают в Сети, как страх войны ограничивает их жизнь

Copy
Фото: Postimees

Страх войны довел женщину до того, что она стала ходить к психологу. Тревога из-за войны в Украине взяла контроль над ее жизнью. Она спрашивает у других пользователей на Reddit, как они справляются со страхом войны. «Твой страх - это победа России. Также как и страх не создать семью и не построить дом», - говорится в одном из комментариев.

«Надо отметить, что ментальное здоровье пошатнулось с февраля 2022 года. Война - мой самый большой страх с детства, и теперь я мониторю происходящее», - начинает автор пост на Reddit.

Она часто читает дискуссии в военных группах, где, по ее словам, эксперты прогнозируют нападение России на Восточную Европу в 2028 году. «Жить с этой мыслью довольно мерзко и тяжело. Хочется купить дом и, возможно, завести детей с партнером в будущем. Страшно жить здесь, не зная, что будет, особенно после победы Трампа. Да, всегда можно переехать в Испанию, но семья - мама, муж, сестра и так далее - все здесь».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх