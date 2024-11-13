ГАЛЕРЕЯ К нам едет елка! Рождественская красавица уже сегодня украсит Ратушную площадь

Жители деревни собрались, чтобы увидеть, как дерево срубят и увезут в центр столицы, а хозяйка участка, на котором ель росла более 50-и лет, не сдержала эмоций и расплакалась.

Айно Кандима с елью, которая будет украшать рождественскую ярмарку на Ратушной площади Таллинна. Фото: Madis Veltman

На Ратушную площадь дерево прибудет уже днем, где его встретят жители и гости города.

Украшение дерева начнется 18 ноября, а огни зажгутся 22 ноября, когда откроется Рождественский рынок. Таллиннский рождественский рынок на Ратушной площади начнет свою работу на неделю раньше обычного и будет открыт каждый день до 27 декабря.

«Последние годы рождественский рынок показал, что в темное время года люди хотели бы начать наслаждаться огнями и праздничной атмосферой на Ратушной площади раньше. В то же время, после праздников интерес и посещаемость заметно снижаются», - объяснил старейшина района Кесклинн Сандер Андла.