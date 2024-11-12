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Признавшая вину в обороте наркотиков жительница Эстонии: это вообще никак не связано со мной

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Фото: Konstantin Sednev

«Произошло то, что я действительно никак не могла предсказать», — рассказала Алиса Верде, признавшая себя виновной в обороте наркотических веществ, в программе Märgatud Eestis прошлым летом.

Победившая в эстонской «Битве экстрасенсов» в 2017 году Алиса Верде рассказала в программе Märgatud Eestis, что не знает, как наркотики попали в ее сумку. В день ареста помогала своему другу, которому нужно было продлить вид на жительство. Когда это было сделано, она поехала с этим человеком в Копли, чтобы потом направиться в поликлинику на улице Сыле.

«Я вызвала такси. Тут подошли два человека, не в полицейской форме, и попросили предъявить документы», - говорит Верде. «Я пошла с ними, и один забрал мою сумку, достал оттуда сверток из фольги и сказал, что здесь какое-то вещество».

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