Признавшая вину в обороте наркотиков жительница Эстонии: это вообще никак не связано со мной

Победившая в эстонской «Битве экстрасенсов» в 2017 году Алиса Верде рассказала в программе Märgatud Eestis, что не знает, как наркотики попали в ее сумку. В день ареста помогала своему другу, которому нужно было продлить вид на жительство. Когда это было сделано, она поехала с этим человеком в Копли, чтобы потом направиться в поликлинику на улице Сыле.