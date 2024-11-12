«ВОТ ЭТО РАЗНИЦА!» Стоимость одного и того же товара в талииннских магазинах сильно отличается

Мужчина из Таллинна посетил магазины, чтобы узнать цену на деревянные брикеты. «Я использую их для растопки печи в загородном доме и решил пополнить запасы, посмотрев, по какой цене их можно приобрести в таллиннских магазинах», - рассказывает он. «Ближе всего к моему дому находится Selver, но покупать там брикеты я не планирую, так как цена слишком высокая - 8,49 евро за 10-килограммовую упаковку», - говорит он, добавляя фото.