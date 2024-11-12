Жителю Таллинна бросилась в глаза разница в цене на упаковку деревянных брикетов весом 10 килограммов в разных магазинах. «Самая высокая цена в Selver - аж 8,49 евро, в Grossi упаковка брикетов стоит 3,98 евро, а в K-Rauta - 2,49 евро», - говорит он.
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«ВОТ ЭТО РАЗНИЦА!» ⟩ Стоимость одного и того же товара в талииннских магазинах сильно отличается
Мужчина из Таллинна посетил магазины, чтобы узнать цену на деревянные брикеты. «Я использую их для растопки печи в загородном доме и решил пополнить запасы, посмотрев, по какой цене их можно приобрести в таллиннских магазинах», - рассказывает он. «Ближе всего к моему дому находится Selver, но покупать там брикеты я не планирую, так как цена слишком высокая - 8,49 евро за 10-килограммовую упаковку», - говорит он, добавляя фото.