ЖУТКИЕ КАДРЫ Двое школьников подвергли свои жизни опасности, зацепившись за движущийся автобус

«Эх, разум-разум, возвращайся домой», - комментирует видео один мужчина. «Что за чертовски глупую игру затеяли эти дети?» - недоумевают многие. Один из пользователей задается вопросом: проезд для жителей Таллинна бесплатный, зачем передвигаться подобным образом? «Голову разобьют - второй раз не полезут», - добавляет кто-то.

Это далеко не первый случай, когда дети подвергают свои жизни опасности, цепляясь за общественный транспорт.

В апреле этого года редакция Elu24 писала о том, что в соцсетях распространяется видео, на котором подросток едет, зацепившись за автобус в Ласнамяэ. «Ума, как всегда, не хватает», - возмущались тогда комментаторы.

Чрезвычайно безответственное и рискованное поведение

Пресс-секретарь PPA Анника Максимов отметила весной этого года, что эти кадры демонстрируют крайне безответственное и рискованное поведение, последствия которого могут быть очень печальными.

Подобное поведение также может привести к штрафу до 400 евро.

«Подобное поведение - это очень глупый и необдуманный поступок. К сожалению, дети и подростки не всегда могут сразу понять, какой опасности они себя подвергают, и взрослые должны проводить разъяснительную работу», - объяснила она тогда.

Максимов добавила, что, увидев такие ситуации, важно, чтобы другие участники движения не оставались равнодушными, а немедленно сообщали о происходящем в полицию и, по возможности, водителю общественного транспорта.

В прошлом году TLT (Таллиннский городской транспорт) на своем сайте выразил беспокойство по поводу таких видеороликов.

«Такое поведение безответственно как по отношению к себе, так и к другим. Достаточно одного резкого маневра или неожиданного торможения в плотном городском трафике, и отважный пассажир окажется на проезжей части, где в худшем случае попадет под колеса автомобиля», - сказал директор по обслуживанию TLT Ханнес Фальтен.