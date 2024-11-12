Кейт Миддлтон считает Меган Маркл препятствием, мешающим воссоединению семьи

HeatWorld пишет, что Кейт призывает своего супруга завершить конфликт уже к Рождеству и отправить Гарри приглашение провести праздник с семьей. Однако есть одно но, и имя ему - Меган Маркл. По данным издания, Кэтрин очень беспокоится относительно супруги принца Гарри. Она видит много изменений в нем, но по-прежнему тревожится, что герцогиня Сассекская может стать препятствием на пути к воссоединению опального принца с родственниками.

«Как бы громко Гарри ни заявлял о своем желании примириться, многие люди чувствуют, что он все еще находится под влиянием Меган, и есть опасения, что ее позиция может помешать ему по-настоящему протянуть руку помощи. В конце концов, у Меган и Кейт совершенно разные представления о том, что им нужно для примирения», - поделился анонимный источник.

Уточняется, что и Уильям не против пойти навстречу Гарри. Однако боль от всего того, что он и Меган устроили королевской семье, еще не угасла, и будущий король напуган, что история может повториться вновь.