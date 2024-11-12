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Российское телевидение поздравило Меланию Трамп, показав ее обнаженной

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Фото: Alexander Drago / Reuters / SCANPIX

Российский государственный телеканал поздравил Меланию Трамп с избранием ее мужа президентом. Ведущие еле сдерживали смех, когда на экране появились обнаженные фотографии первой леди США.

Ведущие российской телепередачи Евгений Попов и Ольга Скабеева в программе «60 минут» обсуждали переизбрание Дональда Трампа, показав на экране фотографии модельной карьеры Мелании Трамп. Среди прочего, в эфир попали ее обнаженные фото из журнала GQ, сделанные в 2000 году.

Скабеева еле сдерживала смех, когда Попов сказал: «Теперь, когда муж Мелании Трамп наконец-то победил, она готовится вернуться в Белый дом во второй раз. Вот так выглядела Мелания в 2000 году. Это обложка журнала GQ».

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