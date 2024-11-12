Российский государственный телеканал поздравил Меланию Трамп с избранием ее мужа президентом. Ведущие еле сдерживали смех, когда на экране появились обнаженные фотографии первой леди США.
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Российское телевидение поздравило Меланию Трамп, показав ее обнаженной
Ведущие российской телепередачи Евгений Попов и Ольга Скабеева в программе «60 минут» обсуждали переизбрание Дональда Трампа, показав на экране фотографии модельной карьеры Мелании Трамп. Среди прочего, в эфир попали ее обнаженные фото из журнала GQ, сделанные в 2000 году.