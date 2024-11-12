Управляющая борделем раскрыла самые безумные вещи, которые ей довелось видеть на работе

Кейт Деноир управляет легальным борделем. Ее заведение является законным в Соединенных Штатах, поскольку женщины, которые там работают, являются независимыми подрядчиками. Деноир предоставляет им только помещение и безопасность.

Недавно Деноир раскрыла несколько самых безумных случаев, которые она видела как управляющая борделем. Например, один клиент заплатил сотруднице 4500 долларов. Он отвез ее на кладбище, где они вместе выкурили одну сигарету, а затем он сразу отвез ее обратно, сообщает New York Post.

Другой мужчина пришел на сессию ролевой игры, одетый в костюм белого медведя.

Мужчина появился в борделе в костюме белого медведя. Фото: Shutterstock

Деноир часто видела жен и девушек клиентов, которые отслеживали телефоны своих партнеров и следовали за ними в бордель, что часто сопровождалось очень громкими ссорами.

Один мужчина попросил притвориться, что он сантехник, и провел все время, ремонтируя туалет. А одна из сотрудниц случайно подожгла комнату.

Еще одна странная ситуация, свидетелем которой стала Деноир: женщина, работавшая в борделе только по понедельникам, и ее муж, посещавший то же заведение по пятницам.

«Они никогда не встречались и не знали о делах друг друга», - сказала Деноир.

Пользователи социальных сетей отреагировали на эту новость с энтузиазмом.

«История об этой супружеской паре очень смешная», - отметил один.

Другой добавил: «Если кто-то захочет заплатить мне, чтобы я нарядился белым медведем, я с радостью соглашусь».

«Я бы тоже поссорилась с мужем! Почему ты меня не взял с собой? Не оставляй меня в стороне», - пошутила одна из пользовательниц.

«Тебе нужно написать книгу об этих сумасшедших историях», - также посоветовали ему.

«Представьте, что работаете в борделе и не знаете, что ваш муж тайно встречается с вашей коллегой», - заметил один.

Еще один добавил: «Звучит как работа мечты. Я люблю кладбища, не особо люблю сигареты, но справлюсь с этим!»