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Swedbank превратил вид на обновленный бульвар Каарли в рекламу: бесплатная идея прямо на улице, и мы этим воспользовались

Перевод: Влада Лаевалинд
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Тротуар на бульваре Каарли после реконструкции переполнен знаками пешеходных переходов.
Тротуар на бульваре Каарли после реконструкции переполнен знаками пешеходных переходов. Фото: Madis Veltman

Swedbank не упустил возможность и превратил «переизбыток зебр» на бульваре Каарли в рекламу. «Наша основная цель - просто поднять людям настроение», - отметил руководитель отдела маркетинга Swedbank Арно Паэ.

На прошлой неделе переполох вызвала картина на бульваре Каарли в Таллине, где на двухсотметровом отрезке велодорожки установили шесть зебр и 12 знаков пешеходных переходов.

Для горожан этот «проект» стал поводом для шуток в социальных сетях, а чиновники начали перекладывать ответственность друг на друга.

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