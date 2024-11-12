Американцам предложили отправиться в круиз на время президентства Трампа

Компания представила новый пакет услуг «Skip Forward» («Перемотка вперед») 7 ноября, на следующий день после того, как стали известны предварительные результаты выборов президента. Компания предложила отправиться в кругосветку на борту судна «Одиссей» на срок от одного года до четырех лет. Во время круиза судно посетит 140 стран.

Стоимость билетов на четырехлетнее путешествие в одноместной каюте с тарифом «все включено» начинается от 256 тысяч долларов, в двухместной каюте - от 320 тысяч долларов.

Также доступен двухгодичный тариф «Midterm Selection» («Промежуточные выборы») для тех, кто захочет вернуться в США после выборов 2026 года. Цены начинаются от 150,4 тысячи долларов за одноместную каюту и от 188 тысяч за двухместную. Кроме того, доступны годовые и трехгодичные тарифы.

Представитель Villa Vie Residences заявил Business Insider, что путешествие на «Одиссее» позволит пассажирам «избежать пробок, политики и монотонности городской жизни». Пассажирам судна доступны спа-процедуры и фитнес-услуги, в стоимость билетов входит питание, а также бесплатное пиво и вино на обед и ужин.

Как отмечает Business Insider, судно компании Villa Vie Residences вышло в кругосветное плавание еще в сентябре после четырехмесячной задержки отправления из Белфаста в Северной Ирландии. Двум пассажирам, которые жаловались на задержки, аннулировали билеты. При этом другие пассажиры сообщили, что, несмотря на задержку, «очень впечатлены» судном.