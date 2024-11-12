Дочь Арнольда Шварценеггера в третий раз стала матерью и рассекретила пол и имя малыша

Об этом знаменитость и ее муж, актер Крис Пратт, объявили в совместном посте в Instagram. Супруги сообщили, что у них родился сын. Пара назвала его Фордом Фицджеральдом, а также дала двойную фамилию - Шварценеггер Пратт.

Отмечается, что новоиспеченная многодетная мамочка, а также малыш чувствуют себя отлично. Тем временем двое старших детей в восторге от появления на свет братика.

«Мы очень рады сообщить о рождении нашего сына, Форда Фицджеральда Шварценеггера Пратта. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, а братья и сестры Форда в восторге от его появления», - сообщили влюбленные.

Отметим, Кэтрин Шварценеггер начала встречаться с Крисом Праттом летом 2018 года, а уже в 2019-м вышла за него замуж. Первенец пары - дочь Лайла - появилась на свет в августе 2020 года.

Уже в мае 2022-го супруги стали родителями девочки Элиоз. В настоящее время у влюбленных родился сын Форд. Таким образом Арнольд Шварценеггер в третий раз стал дедушкой.