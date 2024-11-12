Появились новые подробности расследования, которые указывают на убийство Лиама Пейна: с места гибели пропала важная улика

С места гибели певца пропали часы Rolex стоимостью 30 тысяч долларов. По данным аргентинской газеты La Nación, местная полиция сейчас занята поисками роскошного аксессуара.

«Мы знаем из проанализированных изображений, что Пейн носил часы Rolex в день своей смерти. Он носил их на одной из рук, и они были у него, по крайней мере, за два-три часа, прежде чем он прыгнул в пустоту. Мы искали в номере отеля CasaSur, где он остановился, но не смогли найти», - сообщил судебный источник La Nación.

Rolex не смогли обнаружить даже во время девяти рейдов, которые полиция провела на прошлой неделе. «Часы искали в домах людей, обвиняемых в преступлениях, связанных с оставлением человека в опасности и поставкой наркотиков, а также в домах двух проституток, которые были с Пейном в номере в день ​​его смерти», - уточнил источник.