ГОРОСКОП НА 13 НОЯБРЯ У Дев плодотворный день, а Водолеи смогут разобраться в каких-то запутанных ситуациях

Стрелец

Благоприятный день для любых встреч. Сегодня люди особенно интересуются вашими делами, задают массу вопросов, порой довольно непростых. Отвечайте на них без ложной скромности, не стесняйтесь рассказывать о своих достижениях. Все действительно хотят знать, чего вы успели добиться и как это удалось. Можно быстро справиться с какими-то сложными делами, которые долго откладывались на потом. Сейчас интуиция подсказывает, как лучше к ним подступиться, с чего начать. Помогают давние знакомые, причем их часто даже просить об этом не приходится.

Козерог

Отличный день для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то необычное. Ваши идеи многим нравятся, иногда их буквально подхватывают на лету. Не исключены какие-то разговоры о будущей работе, бизнес-проектах, на которых вы вскоре сосредоточитесь. Возможны предложения, которые вы сможете спокойно обдумать в течение ближайших нескольких дней. Благоприятный день для поездок, прогулок. Смена обстановки идет вам на пользу, вдохновляет, дарит новые идеи. В необычных обстоятельствах завязываются не менее необычные знакомства.

Водолей

День подходит для серьезных разговоров, обсуждения вопросов, важных и для вас, и для ваших близких. Удается разобраться в каких-то запутанных ситуациях, понять, как лучше действовать. Часто помогает чужой опыт: благодаря ему вы не допускаете даже мелких, незначительных ошибок. Можно браться за какие-то совершенно новые дела. Вы отлично с ними справитесь, быстро научитесь всему, что нужно. Радуют встречи с давними знакомыми: находится масса тем для разговора. Очень полезно будет обсудить какие-то события последних дней. Такие разговоры натолкнут вас на интересные мысли.

Рыбы

В начале дня едва ли удастся избежать напряженных моментов. Возможны какие-то неудачные совпадения, известия, которые спутают ваши планы. Однако влияние позитивных тенденций усиливается, ситуация быстро меняется к лучшему. Середина дня приносит хорошие новости, поводы для радости, а также возможности, которыми хочется воспользоваться. Вечер складывается исключительно приятно. Для многих Рыб он будет связан с исполнением давних желаний, решением проблем, из-за которых в последнее время было много беспокойства.