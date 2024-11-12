38-летняя Меган Фокс после пережитого выкидыша ждет четвертого ребенка - от 34-летнего возлюбленного Колсона Бэйкера, который известен под псевдонимом Machine Gun Kelly.
Меган Фокс ждет четвертого ребенка
Для пары это будет первый общий ребенок, у актрисы также есть трое детей от бывшего мужа Брайана Остина Грина. О новой беременности Меган Фокс сообщила на своей странице в Instagram.
«Ничто не уходит по-настоящему. Добро пожаловать обратно», - написала она и опубликовала фото с округлившимся животом.
Ранее актриса пережила выкидыш: об этом она рассказала в своих мемуарах. Ребенок был от ее возлюбленного Колсона Бэйкера.
Меган Фокс и Колсон Бэйкер познакомились на съемках фильма «Полночь на злаковом поле» в 2020 году. На тот момент Меган находилась в процессе развода с супругом Брайаном Остином Грином и решала вопросы об опеке над тремя детьми. В январе 2021 года Фокс и Бэйкер объявили о помолвке и планировали сыграть свадьбу в готическом стиле. Но год назад появились слухи о проблемах в их отношениях. Многие считали, что Бэйкер изменил актрисе, но Меган это опровергла. Они долго работали над отношениями с психологом, но помолвку все-таки расторгли.