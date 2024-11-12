ФОТО Мальчик с обложки Kinder вырос и превратился в настоящего сердцееда

Маттео Фарнетти, лицо которого когда-то украшало шоколадные упаковки Kinder, ныне - взрослый мужчина, ставший довольно популярным инфлюэнсером. Ему немного за тридцать, и теперь он активно ведет страницу в Instagram, где делится подробностями своей жизни.

Эффектный мужчина не часто вспоминает, как одна случайная фотосессия сделала его знаменитым по всему миру. Однако иногда он возвращается к этой теме. В 2021 году Маттео Фарнети рассказал, что с 2004 года был лицом Kinder Chocolate, лишь через 15 лет он «передал эту эстафету новому поколению».

В настоящее время Маттео активно занимается созданием цифрового контента. Его поклонники восхищаются, наблюдая за тем, как «мальчик из обертки» превратился в очень харизматичного блогера. У Маттео 24,5 тысяч подписчиков и цифра все время растет.