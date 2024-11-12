Мелания Трамп грубо нарушит традицию первых леди после победы мужа на выборах

Мелания Трамп нарушает президентскую традицию в США. Она не присоединится к Дональду Трампу в Белом доме 13 ноября, несмотря на приглашение от президента Джо Байдена и первой леди Джилл Байден присутствовать на встрече. Традиционно, когда уходящий президент принимает нового избранного президента в Овальном кабинете, первая леди приглашает свою преемницу на чай в свою резиденцию. Об этом пишет Daily Mail.

Мишель Обама пригласила Меланию Трамп на чай в Желтую комнату после выборов 2016 года. Однако Мелания Трамп не встречалась с Джилл Байден после спорной гонки 2020 года, поскольку Дональд Трамп неоднократно утверждал, что он был истинным победителем.

Источники подтверждают, что Мелания и Джилл до сих пор не разговаривали после унизительного поражения Камалы Харрис, хотя их мужья тепло поговорили по телефону.

«Миссис Трамп не поедет, и они не говорили», - сообщил журналистам источник, осведомленный о встрече президентов в среду.

В последний раз Джилл Байден и Мелания Трамп виделись на похоронах Розалин Картер в ноябре прошлого года. На похоронах присутствовали все живые бывшие первые леди.

Было много сообщений о том, что Мелания Трамп намерена быть первой леди на неполный рабочий день на свой второй срок и, возможно, даже не будет жить в Белом доме. Она еще не объявила о повестке дня или о найме персонала.