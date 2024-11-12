«Сегодня я снимал в Риге клип на песню "Где ты был?" - спросила птица" из нашего проекта "Нечетный воин Шесть", который появится в начале этой зимы», - сказал Шура Би-2 в интервью TVNET+ (Разговор состоялся во время съемок 20 сентября. - Прим. ред.).
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ВИДЕО И ФОТО ⟩ Переехавший в Латвию Шура Би-2 снял клип в Старой Риге
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«В Москву мне нельзя, а у меня дом в Сан-Диего, это слишком далеко. Но сейчас европейский тур начинается, через две недели, и до конца года. Поэтому летать по 8 часов из Сан-Диего в Европу - очень долго. И jet lag - это просто ужас. Поэтому мне мой друг отдал свою квартиру, и вот я теперь здесь живу», - объяснил он свое решение переехать в столицу Латвии...