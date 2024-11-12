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«Мы начинали писать эту песню три раза!» Восходящая звезда Ан-Марлен наконец-то прошла в финал Eesti Laul

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Фото: Erakogu

15 февраля на финале конкурса можно будет увидеть на сцене яркую артистку Ан-Марлен (настоящее имя - Ингель Марлен Микк), которая ранее, к сожалению, не проходила в финал.

«Название песни может и холодное, но я надеюсь, что люди примут её с теплотой», - говорит музыкантка и добавляет, что это танцевальная и глубокомысленная песня.

26-летняя Ан-Марлен окончила музыкальное училище Георга Отса по специальности «джазовая музыка» и давно мечтала о карьере певицы, но прежде чем стать ею, она больше увлекалась актерским мастерством. Среди многих других постановок она с ранних лет играла роль Пеппи Длинный чулок на сцене театра «Эстония». И также снималась на телевидении.

Сегодня певица с прекрасным голосом также неоднократно получала признание. Например, Ан-Марлен престижную получила награду на ежегодном гала-концерте Radio 2 и была номинирована на несколько музыкальных премий. Ей предстоит еще много работы, но одна из вещей, которую она очень хотела бы сделать, - это спеть с эстонской певицей Лийси Койксон.

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