Бен Аффлек допустил, что может покинуть Голливуд: «Я в шаге от того, чтобы меня отменили»

По его словам, в этой сфере все подвержены такого рода неуверенности, как актеры, так и сценаристы с режиссерами. «У нас может перестать звонить телефон. Сейчас самое время взять деньги. Но это приводит к тому, что у людей возникают противоречивые цели», - объяснил актер в интервью Deadline.

Из-за того, что любой фильм может провалиться, актеры привыкли рассчитывать на аванс, но при рекордных сборах фильма он может оказаться несправедливым, - считает Аффлек.

«Я не знаю, когда это может закончиться. Я в шаге от того, чтобы меня отменили, или я в шаге от того, чтобы больше никогда не сниматься в кино, и у меня есть семья и так далее. Естественно, люди стремятся делать то, что в их интересах», - заявил актер.

Вместе с Мэттом Дэймоном актер стремится принести в бизнес больше справедливости: чтобы ни студия, ни актеры не оставались в проигрыше ни в случае провала, ни в случае успеха картины в прокате.

«Для создания новой франшизы и привлечения к ней новых людей требуется новый оригинальный контент и идеи. Нельзя полагаться только на то, что работало раньше. Таким образом, существует определенный риск, и мы стремимся уравновесить эти две крайности», - заявил Аффлек в интервью.

Ранее Бен Аффлек назвал одно необычное условие, при котором будет готов снова ходить на свидания и строить отношения.