ВИДЕО «Мечты должны сбываться!» Валерий Меладзе спел с латвийской певицей

Видео, где Диана поет на сцене с Валерием Меладзе, было опубликовано в Instagram и TikTok с подписью «Мечты должны сбываться».

Как сообщает TV3, видео снято на одной из вечеринок, где Диана выступала со своей группой The Kruasans.

Участница латвийских шоу исполнила вместе с Меладзе песню «Текила любовь».

Ранее она уже пересекалась с братьями Меладзе. Первую известность ей принесли ролики на YouTube, дальше было участие в шоу «Х-Фактор» в Украине. Именно там Диана исполнила свою мечту и спела для Константина Меладзе.

Позже, на одном из мероприятия, ее голос отметил брат Константина Меладзе - Валерий. «Какой хороший голос у девушки, густой, мощный. Это очень востребовано между прочим. У женщин у всех высокие голоса. Мне кажется, у вас большое будущее. Это редкий голос. Я вас запомнил. До встречи на большой сцене», - сказал во всеуслышание Валерий Меладзе. И вот они встретились.

Диана Пашко написала в соцсетях, что музыка братьев Меладзе стала отправной точкой ее творческого пути. В 2004 году она «до дыр заслушала» альбом Валерия «Нега». Именно тогда девушка осознала, что будет петь.

В 16 лет Пашко в составе рок-группы принимала участие в латвийском отборе на «Евровидение», но узнавать в Риге ее стали только после того, как в 2019 году она вышла в финал латвийского шоу X Faktors.

Сейчас Диана участвует в латвийском шоу Ir talants!, где прошла в полуфинал.