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ВИДЕО С РЕГИСТРАТОРА Водитель автобуса Lux Express совершил обгон на шоссе, который мог закончиться трагедией

Перевод: Влада Лаевалинд
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Скриншот.
Скриншот. Фото: Kuvatõmmis TikToki videost

«Второй день рождения», - комментирует кто-то видео с регистратора на борту автобуса, опубликованный в TikTok 1 ноября. На видео, снятом около восьми часов вечера, видно, как водитель автобуса Lux Express совершает крайне опасный обгон на шоссе. Фирма-перевозчик подтверждает, что они уже связались с водителем и попросили объяснить произошедшее. «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать подобных опасных маневров в будущем», - отмечают в Lux Express.

В субботу вечером человек, пожелавший остаться анонимным, отправил письмо в редакцию Elu24, в котором также была ссылка на видео, накануне размещенное в TikTok.

Видео, длительностью всего 19 секунд, было снято регистратором на борту автобуса 1 ноября в 19:47. На кадрах видно, как автомобиль едет по своей полосе, и вдруг на полосе встречного движения появляется рейсовый автобус.

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