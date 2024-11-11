Звезда «Кухни» публично обратилась к жениху-иностранцу, с которым живет за границей

Сегодня, 11 ноября, ее жених, бизнесмен Максим Аплин отмечает день рождения. По случаю праздника Екатерина опубликовала редкое фото с возлюбленным. На изображении бизнесмен позирует в ресторане и решает свои дела в телефоне. В публикации актриса публично обратилась к избраннику с поздравлениями. Она призналась имениннику в чувствах и пожелала счастья.

«Мой Макс, с днем рождения, милый. Я восхищаюсь тобой. Будь счастлив и здоров! Люблю тебя», - поздравила возлюбленного Кузнецова.

Отметим, Екатерина Кузнецова вместе с Максимом с 2017 года. В апреле 2021-го Аплин сделал предложение актрисе. Большую часть времени пара находится в Испании. Ее избранник, несмотря на русское происхождение, активно поддерживает Украину. Более того, бизнесмен даже задумывался над изменением гражданства и отрекся от всех своих друзей, мыслящих пропагандой.