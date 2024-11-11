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«ТВОЙ СЫН ПОГИБНЕТ!» Мошенницы выманили у жительниц Эстонии десятки тысяч евро за снятие проклятия

Перевод: Влада Лаевалинд
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Обвиняемые в зале суда.
Обвиняемые в зале суда. Фото: Triin Roos, Elu24

В 2022 году две искусные мошенницы обманули двух женщин, которые отдали им все свои сбережения. Одна из них также взяла кредиты в нескольких банках и предоставила данные своей ID-карты. Все это дамы сделали в надежде избавиться от злого проклятия, якобы угрожающего их семьям, которое можно было снять с помощью дорогостоящих ритуалов.

11 ноября в здании Тартуского суда перед судом предстали две женщины - Яаника Паладий и Ирина Калинина. Паладий была одета в эффектное черное платье и украшенные жемчугом сапоги, а Калинина, с длинными светлыми волосами, - в джинсы и белый свитер с темным узором. Перед началом заседания Паладий громко разговаривала по телефону на иностранном языке у здания суда, раздраженно общаясь с кем-то.

Изначально дело рассматривалось в общем порядке, но затем было переведено в согласительное производство. Подсудимые согласились с предложенными условиями, и судья Кристина Домашкина огласила приговор, признав их виновными в мошенничестве.

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