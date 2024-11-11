ПАПАРАЦЦИ Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, о жарких поцелуях с актрисой: не удивительно, что между нами возникла такая искра

«В пятницу я с друзьями отправился в трактир Imavere kõrts, чтобы насладиться потрясающим концертом группы Respekt. Группа устроила настоящую вечеринку, но кульминация вечера наступила после выступления Respekt, когда появился Кердо Мёльдер, сам в благословенном состоянии влюбленности, с его «возлюбленной» Дианой Клас, держащей его за руку», - написал редакции фанат, который также запечатлел страстно целующуюся пару.