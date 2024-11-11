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ПАПАРАЦЦИ Эстонский музыкант, состоявший в отношениях с мужчиной, о жарких поцелуях с актрисой: не удивительно, что между нами возникла такая искра

Перевод: Влада Лаевалинд
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«Они были как влюбленные подростки!» - написал фанат, побывавший на концерте группы Respekt в пятницу вечером в трактире Imavere kõrts, заметивший, как солист группы Кердо Мёльдер и Диана Клас обменивались нежностями.

«В пятницу я с друзьями отправился в трактир Imavere kõrts, чтобы насладиться потрясающим концертом группы Respekt. Группа устроила настоящую вечеринку, но кульминация вечера наступила после выступления Respekt, когда появился Кердо Мёльдер, сам в благословенном состоянии влюбленности, с его «возлюбленной» Дианой Клас, держащей его за руку», - написал редакции фанат, который также запечатлел страстно целующуюся пару.

Он добавил, что Кердо и Диана вели себя как влюбленные подростки. «Они целовались и обнимались часами, привлекая к себе взгляды. Поцелуи стали такими интимными, что было ощущение, что они вот-вот займутся любовью прямо там», - отметил фанат.

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