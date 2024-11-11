Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса поделилась архивным видео и показала их с актером младшую дочь

Дочери голливудского актера, а также его бывшая и нынешняя жены нередко делятся подробностями о его самочувствии или публикуют архивные фото и видео в соцсетях. Одно из таких как раз появилось накануне в личном блоге жены Уиллиса Эммы Хеминг.

Эмма показала архивный ролик, в котором Брюс и его младшая дочь Мэйбл гуляют по Нью-Йорку. «Лучшее сидение в доме», - написала под видео Хеминг, намекая, как сильно их с Брюсом 10-летняя дочь любит кататься на шее у отца.

Свежий пост уже прокомментировали старшие дочери «крепкого орешка». Поклонники тоже оказались тронуты видео. Для них семья Брюса Уиллиса - пример того, как близким следует справляться с трудностями, особенно если они касаются проблем со здоровьем кого-то из них.