ГОРОСКОП НА 12 НОЯБРЯ Овны должны попытаться ни с кем не ссориться, а у Скорпионов будет отличный день для воплощения фантастических идей

Стрелец

Благоприятный день для делового общения, поиска союзников и единомышленников. Вы легко ладите с очень разными людьми, часто догадываетесь о том, что кто-то пытается от вас скрыть. Отношения, прежде бывшие исключительно рабочими, могут принять дружеский или романтический характер, если вы проявите инициативу. Дома может быть больше забот, чем обычно. Не исключено, что возникнут какие-то мелкие бытовые проблемы, решение которых потребует небольших, но неожиданных расходов. Даже незапланированные покупки будут удачными.

Козерог

Начало дня отлично подходит для важных дел. Вы даже с непростыми задачами справляетесь быстро: помогают опыт и интуиция. Хорошо обсуждать планы с людьми, которые прежде уже помогали вам в осуществлении каких-то идей. Можно быстро договориться о совместных действиях, решить, каких целей вы будете добиваться в первую очередь. Вторая половина дня обещает перемены к лучшему в личных отношениях. Удается спокойно обсудить с близким человеком вопросы, из-за которых прежде возникало много разногласий. На этот раз поводов для спора не возникнет.

Водолей

День требует хорошо обдуманных шагов и взвешенных решений. Не стоит говорить и делать все, что приходит в голову, идти на поводу у эмоций и мимолетных желаний. Сосредоточьтесь на решении сложных задач; как только вы справитесь с ними, настроение заметно улучшится. Возможны успехи в учебе. Вы мгновенно запоминаете все, что может оказаться важным, быстро разбираетесь в непростых вопросах. Могут появиться новые увлечения, благодаря которым заметно расширится ваш круг общения. Вторая половина дня приносит хорошие новости, касающиеся кого-то из близких.

Рыбы

День приносит приятные встречи и интересные разговоры. Вероятно получение важных известий, благодаря которым вы быстро сориентируетесь в неоднозначной ситуации, поймете, как стоит действовать, чтобы добиться нужного результата. Возможны интересные деловые предложения, выгодные сделки. Вы во многом полагаетесь на интуицию, и это правильно: она не подводит. Дома может быть больше забот, чем обычно; кому-то из близких может потребоваться ваша помощь. Но вы успеваете все, что нужно, потому что не тратите время на пустяки.