Рейс Ryanair из Великобритании на Тенерифе оказался в центре международного скандала, когда при посадке самолет встретила полиция - причиной стал беспорядок, устроенный несколькими пассажирами, и, по сообщениям, публичное мочеиспускание прямо во время полета.
Рейс Ryanair превратился в настоящий бардак: «Один из пассажиров просто начал мочиться в проходе»
Самолет, вылетевший из Восточного Мидленда в 6 утра в прошлый понедельник, должен был приземлиться на Тенерифе примерно через четыре с половиной часа, но из-за хаоса на борту рейс превратился в крупный медийный скандал. Экипаж заранее уведомил испанские власти, поскольку на борту возникли проблемы: группа пассажиров вела себя агрессивно и нарушала спокойствие. Как сообщается, один из пассажиров даже «мочился в проходе», пишет журнал Travel and Tour World.
Ryanair подтвердил в официальном заявлении: «Экипаж рейса из Восточного Мидленда на Тенерифе 4 ноября запросил вмешательства полиции из-за беспорядка, вызванного небольшой группой пассажиров».
По словам представителей Ryanair, дальнейшее расследование теперь находится в ведении местной полиции.
Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири недавно выразил обеспокоенность по поводу того, что летом случаи агрессивного поведения пассажиров резко участились. Он связал проблему с частыми задержками рейсов, которые зачастую вызваны употреблением алкоголя и наркотиков перед полетом. «Серьезно беспокоит, что поведение пассажиров стало более агрессивным, особенно когда происходит задержка рейса и есть воздействие алкоголя», - отметил О'Лири.