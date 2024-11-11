Рейс Ryanair превратился в настоящий бардак: «Один из пассажиров просто начал мочиться в проходе»

Самолет, вылетевший из Восточного Мидленда в 6 утра в прошлый понедельник, должен был приземлиться на Тенерифе примерно через четыре с половиной часа, но из-за хаоса на борту рейс превратился в крупный медийный скандал. Экипаж заранее уведомил испанские власти, поскольку на борту возникли проблемы: группа пассажиров вела себя агрессивно и нарушала спокойствие. Как сообщается, один из пассажиров даже «мочился в проходе», пишет журнал Travel and Tour World.

Ryanair подтвердил в официальном заявлении: «Экипаж рейса из Восточного Мидленда на Тенерифе 4 ноября запросил вмешательства полиции из-за беспорядка, вызванного небольшой группой пассажиров».

По словам представителей Ryanair, дальнейшее расследование теперь находится в ведении местной полиции.

Генеральный директор Ryanair Майкл О'Лири недавно выразил обеспокоенность по поводу того, что летом случаи агрессивного поведения пассажиров резко участились. Он связал проблему с частыми задержками рейсов, которые зачастую вызваны употреблением алкоголя и наркотиков перед полетом. «Серьезно беспокоит, что поведение пассажиров стало более агрессивным, особенно когда происходит задержка рейса и есть воздействие алкоголя», - отметил О'Лири.